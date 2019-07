O noua infrangere neasteptata pentru Sorana Cirstea

Ziare.

Tenismena romana aflata pe locul 96 in ierarhia WTA a fost invinsa in primul tur al competitiei din Letonia de rusoaica Valentyna Ivakhnenko, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari.Jucatoarea clasata pe locul 228 in clasamentul intocmit de Asociatia de Tenis Feminin s-a impus neasteptat de usor, cu 6-0, 6-4.O ora si 26 de minute a durat confruntarea dintre cele doua.Pentru prezenta in primul tur la Jurmala, Sorana Cirstea, care a fost eliminata in primul tur si saptamana trecuta la Bucuresti, va fi recompensata cu un cec in valoare de 2.100 de dolari si 1 punct in clasamentul WTA.250.000 de dolari sunt premiile totale la Baltic Open 2019, unde favorita principala e Anastasija Sevastova.I.G.