Reactia lui Jaqueline Cristian dupa ce a realizat surpriza zilei la Bucharest Open

Sportiva in varsta de 21 de ani a marturisit ca a inceput meciul destul de emotionata, insa pe parcurs a reusit sa se relaxeze si s-a impus in cele din urma in trei seturi."Pot sa va zic ca a fost cea mai mare victorie a carierei si inseamna foarte mult pentru mine. Am intrat foarte emotionata si a fost un pic dubios. A fost un inceput dubios, dar la 3-0 m-am relaxat un pic si am zis ca trebuie sa pun in practica ceea ce fac la antrenament si jocul meu in general. Ca nu am venit sa tremur pe teren", a spus Jaqueline Cristian la finalul partidei.Ajunsa pe tabloul principal gratie unui wildcard, tenismena in varsta de 21 de ani s-a impus in trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-2.Doua ore si 20 de minute a durat confruntarea dintre Sorana si Jaqueline.In turul urmator, Jaqueline Cristian o va infrunta pe Elena Rybakina, din Kazahstan.Tanara tenismena din Romania si-a asigurat un cec in valoare de 3.310 dolari si 30 de puncte in clasamentul intocmit de Asociatia de Tenis Feminin.M.D.