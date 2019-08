Reactia Soranei Cirstea dupa meciul dintre Simona Halep si Taylor Townsend

Ziare.

Sportiva noastra se va duela in cele din urma cu Taylor Townsend, dupa ce Simona Halep a fost eliminata de americanca. In pofida faptului ca va intalni o jucatoare din afara top 100 WTA , Sorana se asteapta la un meci foarte dificil."N-am apucat sa vad meciul, antrenorul meu a fost acolo. Voi face planul maine, nu am jucat niciodata impotriva lui Townsend, insa o stiu ca are o mana foarte buna, stangace, vine in fata foarte mult. De-a lungul timpului, bineinteles ca am vazut-o.Voi face planul cu antrenorul care a fost la meci si va viziona si alte meciuri. Azi ma bucur de victorie, de maine incolo ne vom focusa si pe turul 3", a spus Sorana Cirstea pentru Fanatik Partida dintre Sorana Cirstea si Taylor Townsend va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.C.S.