Si Sorana Cirstea sare in apararea lui Tiriac

Sportiva aflata pe locul 72 in clasamentul feminin la zi a postat pe site-urile de socializare un mesaj foarte asemanator cu cel al Simonei, diferentele fiind doar la nivel de exprimare.La fel ca Halep, Sorana si-a manifestat increderea in Ion Tiriac si a acuzat Ministerul Tineretului si Sportului ca a blocat finantarea federatiei de tenis."Nu mai sunt bani pentru turnee, echipamente, antrenori, centre regionale si asa mai departe! Toate acestea pentru ca domnul Tiriac nu apare inca intr-un registru, iar daca nu figureaza in acest registru Ministerul nu stie cine a fost ales presedinte, desi a participat la congresul de alegeri!", a scris Sorana.M.D.