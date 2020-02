Sorana Cirstea a facut o victima cu greutate la Dubai

Ziare.

Sportiva noastra a invins in ultima runda a calificarilor o fosta jucatoare de top 10 WTA , Carla Suarez Navarro.Sorana s-a impus in trei seturi, co 6-2, 1-6, 6-4, dupa o ora si 53 de minute de joc.Deocamdata nu se stie cu cine va juca Sorana in primul tur de la Dubai.Tot luni, Ana Bogdan a pierdut in ultimul tur al calificarilor in fata Aliaksandrei Sasnovich, scor 4-6, 6-7 (4).Pe tabloul principal de la Dubai mai este prezenta si Simona Halep C.S.