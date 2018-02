Sorana Cirstea aduce primul punct pentru Romania in duelul cu Canada din Fed Cup

Ziare.

Sportiva noastra a trecut fara emotii de Carol Zhao, ocupanta locului 143 WTA , cu scorul 6-2, 6-2.Sorana nu a avut deloc probleme in aceasta partida si a dominat de la un capat la celalalt.Aceasta a fost prima intalnire dintre Simona si jucatoarea din Canada.Tot sambata este programat si meciul dintre Irina Begu (locul 37 WTA ) vs Bianca Andreescu (locul 153 WTA)Duminica, incepand cu ora 12:00 vor avea loc urmatoarele meciuri:Irina Begu (locul 37 WTA) vs Carol Zhao (locul 143 WTA)Sorana Cirstea (locul 38 WTA) vs Bianca Andreescu (locul 153 WTA) Raluca Olaru vs Gabriela Dabrowski/Katherine SebovCastigatoarea confruntarii va disputa barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala I a Fed Cup.C.S.