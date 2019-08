Sorana Cirstea dezvaluie numele tenismenei care a impresionat-o: Jos palaria in fata ei

Ziare.

com

Sportiva din Targoviste a afirmat ca Serena Williams a reusit sa o impresioneze, desi nu era neaparat fana ei."Credeam ca Serena nu va mai reveni! Jos palaria in fata ei! Imi place stilul ei de joc deoarece sunt fana unui tenis agresiv. Nu e favorita mea, dar n-am cum sa nu apreciez cat de multe a facut.A introdus tenisul agresiv in tenisul feminin pentru ca, pana atunci, toata lumea alerga si returna mingea peste fileu", a spus Sorana Cirstea, potrivit GoTennis Sorana Cirstea si Serena Williams s-au intalnit de trei ori in circuit, iar de fiecare data americanca s-a impus.O victorie a fost obtinuta chiar in finala de la Rogers Cup 2013, cand americanca a invins cu 6-2, 6-0.C.S.