Sorana Cirstea, eliminata de la Doha dupa o infrangere usturatoare in fata Muguruzei

Sportiva noastra a fost invinsa de iberica Garbine Muguruza , scor 6-0, 6-4, dupa o partida in care sportiva noastra si-a revenit doar pe final de meci.Muguruza a inceput in forta, in timp ce Sorana nu i-a creat probleme in primele 40 de minute.Jucatoarea din Targoviste a parut epuizata din punct de vedere fizic, dupa ce la finalul saptamanii trecute a evoluat la Fed Cup , si a comis multe greseli nefortate.Totusi, cand era condusa cu 5-1 in setul secund, Sorana a revenit, a luat trei game-uri la rand, dar era prea tarziu pentru o revenire miraculoasa.Momentan, Sorana urca doua locuri in clasamentul WTA LIVE, pana pe 36.Pentru Sorana urmeaza acum o pauza de doar cateva zile, pentru ca saptamana viitoare este inscrisa in turneul de la Budapesta.Dupa eliminarea Soranei, Romania le mai are in concurs pe Simona Halep Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu . Acestea vor evolua in cursul zilei de joi, in direct pe Ziare.com.14:12 - Muguruza simte ca-i scapa victoria printre degete si o cheama pe antrenoarea Conchita Martinez pe teren.14:10 - Al treilea game la rand castigat de Sorana si scorul este 5-4! Muguruza serveste acum pentru a obtine victoria.14:06 - Sorana face break si ramane in meci! Muguruza are 5-3.14:00 - Sorana isi face sreviciul, iar acum Muguruza serveste pentru calificarea in sferturile de finala.13:57 - Scorul devine 5-1 in favoarea Muguruzei, care e tot mai aproape de victorie.13:54 - Muguruza mai face un break si conduce cu 4-1.13:50 - Un game ceva mai echilibrat, iar Muguruza conduce cu 3-1.13:45 - Sorana isi face pentru prima data serviciul in acest meci, dupa opt game-uri la rand pierdute.13:42 - Muguruza isi face din nou serviciul si are 2-0.13:37 - Muguruza incepe si setul secund cu un break.13:28 - Sorana greseste foarte mult, pare epuizata, iar Muguruza mai face un break. Iberica serveste acum pentru castigarea primului set.13:27 - Muguruza isi face din nou serviciul si conduce cu 4-0.13:23 - Muguruza mai face un break si conduce cu 3-0.13:17 - Sorana revine de la 0-40, egaleaza, dar Muguruza isi face serviciul si conduce cu 2-0.13:11 - Muguruza face break la zero in primul game al meciului.13:04 - Meciul va incepe cu Sorana la serviciu.Sorana ocupa locul 38 in clasamentul WTA , in timp ce Muguruza este pe locul 4.Ambele intalniri directe au avut loc anul trecut si au fost castigate de Muguruza.Castigatoarea se va duela in sferturile de finala cu invingatoarea dintre Caroline Garcia si Anna Blinkova.Meciul este televizat de Digi Sport 2.