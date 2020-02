Sorana Cirstea, eliminata in primul tur al turneului de la Dubai

Sorana Cirstea - Anett Kontaveit 1-6, 3-6

Ziare.

com

Ajunsa pe tabloul principal dupa ce-a trecut de calificari, tenismena romana a cedat in fata estoniencei Anett Kontaveit.Tenismena aflata pe locul 24 in ierarhia WTA s-a impus usor, in doua seturi, cu 6-1, 6-3.Meciul dintre cele doua a durat o ora si 11 minute.Jucatoarea care a ajuns pana in sferturile de finala de la Australian Open 2020 a castigat fara emotii in care Sorana (locul 70 WTA) n-a avut reactie.In runda urmatoare, Anett Kontaveit o va intalni pe rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova.19:36 - Kontaveit castiga trei game-uri la rand si va servi pentru castigarea meciului.19:26 - Rebreak izbutit de Kontaveit si scorul redevine egal, 3-3.19:22 - Sorana reuseste primul ei break si trece la conducere in setul II.19:18 - Echilibrul se mentine in setul secund, in care n-am avut parte de break pana acum.19:05 - Sorana egaleaza la 1 in debutul setului doi.18:40 - Jucatoarea din Estonia reuseste un nou break.18:36 - Anett Kontaveit incepe excelent meciul, cu break si game castigat cu usurinta pe propriul serviciu.ora 18:30 - A inceput meciul.Sorana ocupa locul 70 in clasamentul WTA, in timp ce adversara sa din Estonia se afla pe pozitia 24.Reprezentanta noastra a ajuns pe tabloul principal de la Dubai dupa ce a trecut de calificari.Turneul de la Dubai se desfasoara pe durata acestei saptamani si e dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari.I.G.