Sorana Cirstea, eliminata in semifinalele Mutua Madrid Open Virtual Pro

Cirstea venea dupa patru victorii consecutive in competitia virtuala, cu britanica Johanna Konta, ucraineanca Elina Svitolina, belarusa Victoria Azarenka, in faza grupelor, si impotriva canadiencei de origine romana Bianca Andreescu, in sferturi.In finala, Ferro o va infrunta pe olandeza Kiki Bertens, care a trecut in penultimul act de daneza Caroline Wozniacki cu 7-5.Finala va avea loc joi seara.De remarcat ca Bertens a castigat ultima editia a turneului WTA de la Madrid, anul trecut, 6-4, 6-4 cu Simona Halep in finala, iar in 2018 a jucat finala cu cehoaica Petra Kvitova.Dupa anularea editiei 2020 a competitiei pe zgura din capitala Spaniei, patronata de Ion Tiriac, responsabilii turneului Mutua Madrid Open au decis sa mizeze pe un turneu alternativ, disputat online, prin intermediul jocului video Tennis World Tour, in perioada 27-30 aprilie.Turneul va beneficia de o donatie de 150.000 de euro pentru cele doua tablouri (ATP si WTA), iar invingatorii vor decide apoi ce parte vor oferi jucatorilor si jucatoarelor cu cele mai mari probleme economice. In afara acestei sume, 50.000 de euro vor fi donati Bancii de Alimente din Madrid, pentru reducerea impactului social al pandemiei de Covid-19, au anuntat organizatorii.