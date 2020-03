Sorana Cirstea face un gest superb

Ziare.

"Ieri am facut o donatie pentru spitalul din orasul meu netal. In aceste vremuri dificile ar trebui sa fim impreuna si sa ajutam cu orice putem", a scris pe Twitter Sorana Cirstea.In urma cu cateva zile, Sorana Cirstea le-a transmis un mesaj de incurajare romanilor aflati in izolare totala.Sportiva noastra spunea ca oamenii ar trebui sa profite de aceasta perioada pentru a deveni mai buni."Viata poate parea diferita pentru noi acum, dar trebuie sa ne bucuram de ce avem. Ramanem activi. Incercam lucruri noi. Si, cel mai important, avem grija de fiecare! Acum descoperim cine putem fi", a scris Sorana Cirstea pe Instagram.Sorana Cirstea nu mai poate juca tenis dupa ce toate turneele au fost anulate cel putin pana in luna iunie.In acest moment, sportiva din Targoviste ocupa locul 75 in clasamentul WTA C.S.