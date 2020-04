Sorana Cirstea, impresionata de ce a reusit la Madrid Open Virtual Pro

Ziare.

Sportiva noastra este uimita in mod deosebit de evolutia din meciul cu Elina Svitolina, castigat cu 4-2, dupa ce a salvat trei mingi de meci."Sunt uimita! Nici nu-mi vine sa cred ca am salvat trei mingi de meci! mi-am spus ca totul se va termina daca voi pierde cu Svitolina. A fost o revenire incredibila. Chiar nu-mi vine sa cred.Sunt foarte fericita pentru victorie deoarece stiam ca Elina este foarte buna. Iar eu am inceput sa ma joc pe PlayStation doar in urma cu o saptamana", a afirmat Sorana Cirstea.Sorana merge ceas la Mutua Madrid Open Virtual Pro si a castigat grupa Pe langa victoria din meciul cu Elina Svitolina, ea le-a mai invins pe Johanna Konta si Victoria Azarenka.Turneul de la Madrid se disputa in acest an pe PlayStation, cu numerosi sportivi de top la start.C.S.