Sorana Cirstea impresioneaza la turneul Mutua Madrid Open Virtual Pro

Reprezentanta noastra a invins-o cu 3-1 pe Victoria Azarenka si a castigat grupa din care a facut parte.Sorana a obtinut trei victorii din tot atatea meciuri jucate pana acum, in prima zi invingandu-le pe Elena Svitolina si Johanna Konta.Mai departe, Sorana va juca maine in sferturile de finala cu o adversara care n-a fost inca stabilita.Dupa anularea editiei 2020 a competitiei pe zgura din capitala Spaniei, patronata de Ion Tiriac, responsabilii turneului Mutua Madrid Open au decis sa mizeze pe un turneu alternativ, disputat online, prin intermediul jocului video Tennis World Tour, in perioada 27-30 aprilie.I.G.