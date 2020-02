Sorana Cirstea, invinsa de Elena Rybakina

Ziare.

Tenismena noastra a fost invinsa de Elena Rybakina, care in urma cu doua zile a pierdut finala de la Dubai in fata Simonei Halep.Jucatoarea din Kazahstan, care anul acesta a disputat nu mai putin de patru finale, s-a impus in trei seturi, cu 3-6, 6-3, 6-1.O ora si 42 de minute a durat confruntarea dintre cele doua.Sorana a facut un prim set excelent, jucand agresiv, in timp ce Rybakina a parut putin obosita. Doar aparent, pentru ca incepand cu setul doi tenismena in varsta de 20 de ani a pus stapanire pe joc si a aratat de ce e jucatoarea cu cele mai victorii din acest an (20)."N-a fost un meci usor, amandoua am jucat bine, asa ca sunt fericita ca am ajuns in turul urmator", a spus Elena Rybakina (locul 17 WTA) dupa meciul cu Sorana Cirstea (locul 72 WTA).In runda urmatoare, Elena Rybakina o va intalni pe belgianca Alison Van Uytvanck.I.G.