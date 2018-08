Sorana Cirstea, invinsa de Maria Sharapova la US Open

Ziare.

Sportiva noastra a fost invinsa in doua seturi, scor 6-2, 7-5, dar partida a fost mult mai echilibrata decat o arata scorul.In primul set, Sorana a avut un inceput bun, insa a ratat numeroase sanse de break in startul partidei, iar rusoaica a profitat si s-a impus cu 6-2.In setul secund, Sorana a inceput cu un break, iar apoi a fost sub un adevarat asediu din partea rusoaicei, care a reusit sa faca rebreak in cele din urma in game-ul cu numarul opt.Sorana a trecut insa imediat din nou in avantaj, a avut 5-4 si a servit pentru a trimite meciul in decisiv, dar Sharapova a revenit, a intors meciul si a obtinut victoria.In urma acestui rezultat, Romania nu mai are nicio reprezentanta pe tabloul de simplu de la US Open.De asemenea, Sorana nu a reusit sa-si egaleze cea mai buna performanta de la US Open, prezenta in turul trei din 2009.07:16 - Game la zero reusit de Sharapova, rusoaica are 6-5 si toata presiunea se muta acum pe Sorana, care serveste pentru a ramane in meci.07:15 - Rusoaica face rebreak si egaleaza la cinci. Suspansul continua!07:09 - Sorana face break la zero si serveste acum pentru a trimite meciul in decisiv!07:06 - Sharapova face rebreak si scorul este 4-4.06:55 - Sharapova serveste bine si scorul devine 4-3.06:51 - Sorana mai salveaza o minge de break si se distanteaza la 4-2!06:43 - Sharapova isi face serviciul si se apropie la un singur game de Sorana.06:40 - Sorana salveaza doua mingi de rebreak si conduce cu 3-1!06:33 - Game fara emotii pentru Sharapova, dar Sorana are 2-1.06:30 - Sorana salveaza doua mingi de break si are 2-0!06:25 - Sorana incepe setul secund cu un break la zero!06:11 - Rusoaica isi face serviciul, are 5-2, iar toata presiunea se muta acum pe Sorana, care serveste pentru a ramane in set.06:11 - Sorana isi face cu ceva emotii serviciul si scorul este 4-2 pentru rusoaica.06:06 - Sharapova nu are emotii la serviciu si conduce cu 4-1.06:02 - Sorana isi face in premiera serviciul in acest meci.05:57 - Sorana mai rateaza doua mingi de break si Sharapova face 3-0.05:45 - Maria Sharapova fructifica prima minge de break si conduce cu 2-0.05:40 - Sorana rateaza patru mingi de break si Sharapova castiga primul game al meciului.05:30 - A inceput meciul cu Sharapova la serviciuSingura intalnire directa a fost castigata de Maria Sharapova