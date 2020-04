Sorana Cirstea le-a invins pe Elina Svitolina si Johanna Konta la Mutua Madrid Open Virtual Pro. Iata toate rezultatele zilei

Ziare.

Cirstea a spulberat-o in primul meci pe Konta cu 3-0 (12-1 la puncte), iar in meciul al doilea s-a impus cu 4-2 in fata Elinei Svitolina, dupa ce a salvat trei mingi de meci.Din grupa mai face parte si belarusa Victoria Azarenka.Dupa anularea editiei 2020 a competitiei pe zgura din capitala Spaniei, patronata de Ion Tiriac , responsabilii turneului Mutua Madrid Open au decis sa mizeze pe un turneu alternativ, disputat online, prin intermediul jocului video Tennis World Tour, in perioada 27-30 aprilie."Turneul va beneficia de o donatie de 150.000 de euro pentru cele doua tablouri ( ATP si WTA ), iar invingatorii vor decide apoi ce parte vor oferi jucatorilor si jucatoarelor cu cele mai mari probleme economice". In afara acestei sume, 50.000 de euro vor fi donati Bancii de Alimente din Madrid, ''pentru reducerea impactului social al pandemiei de Covid-19", au informat organizatorii intr-un comunicat.Grupa 1 Rafael Nadal (Spania) - Denis Shapovalov (Canada) 4-3 (3) Andy Murray (Marea Britanie) - Benoit Paire (Franta) 3-1Grupa 2Diego Schwartzman (Argentina) - David Ferrer (Spania) 4-3 (4)Diego Schwartzman (Argentina) - John Isner (SUA) 3-1Grupa 3Stefanos Tsitsipas (Grecia) - Fabio Fognini (Italia) 3-0Frances Tiafoe (SUA) - Fabio Fognini (Italia) 4-3 (4)Grupa 1Belinda Bencic (Elvetia) - Carla Suarez Navarro (Spania) 3-1Fiona Ferro (Franta) - Karolina Pliskova (Cehia) 3-0