Sorana Cirstea revine spectaculos si se califica in sferturi la Tashkent. Monica Niculescu a fost eliminata

Ziare.

com

Jucatoarea romana, ajunsa pe locul 96 in ierarhia WTA, a invins-o in trei seturi pe belgianca Ysaline Bonaventure (locul 123 WTA).3-6, 6-3, 7-5 a fost scorul intalnirii dintre Sorana Cirstea si Ysaline Bonaventure, care a durat doua ore si 15 minute.In setul decisiv, Cirstea a fost condusa cu 3-0 dupa ce si-a pierdut de doua ori serviciul. A revenit insa si a avansat in runda urmatoare a turneului din Uzbekistan.Cealalta reprezentanta a Romaniei la Tashkent, Monica Niculescu, a parasit insa competitia.Tenismena romana a pierdut categoric intalnirea cu Alison van Uytvanck, scor 2-6, 1-6.In sferturile de finala de la Tashkent, Sorana Cirstea o va intalni joi pe Danka Kovinic, care a produs surpriza miercuri dupa ce a eliminat-o pe favorita numarul 2, rusoaica Margarita Gasparyan.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Tashkent.I.G.