Sorana Cirstea s-a calificat in finala la Tashkent dupa o victorie categorica

Ziare.

com

Tenismena romana aflata pe locul 96 in ierarhia WTA a invins-o fara emotii in semifinale pe ucraineanca Katarina Zavatska (locul 142 WTA).6-0, 6-3 a fost scorul semifinalei dintre Sorana Cirstea si Katarina Zavatska, care a durat o ora si 13 minute.Odata cu calificarea in ultimul act al turneului dotat cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari, sportiva nascuta la Targoviste si-a asigurat un cec in valoare de 21.400 de dolari si 180 de puncte in clasamentul WTA.In finala programata sambata, Sorana o va intalni pe castigatoarea semifinalei dintre favorita numarul 3, belgianca Alison Van Uytvanck, si favorita numarul 5, Kristyna Pliskova.Singurul turneu castigat de Sorana Cirstea in circuitul WTA a fost obtinut chiar la Tashkent, in urma cu 11 ani!I.G.