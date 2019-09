Sorana Cirstea s-a calificat in semifinale la Tashkent

Ziare.

Tenismena romana aflata pe locul 96 in clasamentul WTA a trecut in sferturile de finala de Danka Kovinic (locul 120 WTA).7-5, 5-7, 6-1 a fost scorul intalnirii dintre Sorana Cirstea si jucatoarea din Muntenegru, care a durat doua ore si 22 de minute.In semifinalele turneului din Uzbekistan, Sorana o va intalni pe ucraineanca Katarina Zavatska (locul 142 WTA).Aceasta s-a impus in sferturi cu un categoric 6-0, 6-2 in fata rusoaicei Anna Kalinskaya.Odata cu calificarea in semifinale, Sorana si-a asigurat un premiu in valoare de 11.500 de dolari si 110 puncte in clasamentul WTA.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Tashkent.I.G.