Sorana Cirstea s-a certat cu propriul antrenor: Iata dialogul dintre cei doi

Ziare.

com

Jucatoarea din Targoviste l-a chemat pe Cruciat in setul decisiv, cand era condusa cu 3-0, iar intre cei doi a avut loc un dialog dur, conform Digi Sport Trebuie sa joci fiecare punct cu hotarare si optimism, ca in primul set. Vad ca s-a schimbat ceva, fata ta nu mai arata la fel, esti nervoasa, nemultumita. Te certi si cu tine, si cu mine, e prea mult.Sunt foarte linistita, zi-mi ceva daca tot ai venit aici, ceva de tenis sau tactic...Tenis sau tactic stii, ai facut tot ce trebuie.Trebuie sa treci hopul asta.Pai ce sa fac ca ea serveste cu 185 la ora si eu nu mai fac primul servici!A inceput sa-mi ghiceasca primul servici.Cand da ea tare, trebuie sa dai lung ca sa alerge, sa o plimbi...E mental, haide, calma, pozitiva...Asta cu mental e de tenis?!In cele din urma, Sorana Cirstea a fost invinsa de Elena Rybakina in primul tur de la Doha.C.S.