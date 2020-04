Sorana Cirstea se califica in semifinale la Madrid Open Virtual Pro dupa o victorie electrizanta in fata Biancai Andreescu

Dramatic match! ๐Ÿ™†โ€โ™€๏ธ



๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด @sorana_cirstea takes the spoils in an epic clash against Bianca Andreescu after clinching the tiebreak ๐Ÿ’ช



She progresses to the semisโ€ผ๏ธ#PlayAtHome ๐ŸŽฎ | #MMOPEN Virtual Pro pic.twitter.com/gpU7RXee2B- #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 29, 2020

Jucatoarea din Targoviste s-a impus cu 7-6, la capatul unui meci electrizant in care a castigat in tie-break cu 7-4."Sunt extrem de fericita pentru aceasta victorie. Recunosc ca am avut emotii pentru ca ratam punctul de fiecare data cand vorbeam. Incercam sa fiu tacuta si sa ma concentrez. Am intalnit o jucatoare foarte buna, care a avut multe lovituri excelente", a afirmat Sorana dupa meci.Sorana a devenit principala favorita a turneului pe PlayStation, dupa ce le-a invins pana acum pe Elina Svitolina, Johanna Konta, Victoria Azarenka si Bianca Andreescu.Turneul virtual de la Madrid este dotat cu premii in valoare de 300 de mii de dolari, ce vor fi donati.C.S.