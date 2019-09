Sorana Cirstea si-a aflat adversara din finala de la Tashkent: S-au mai intalnit de doua ori pana in prezent

Ziare.

Van Uytvanck (25 ani, 61 WTA), care in optimi a invins-o pe Monica Niculescu, s-a impus dupa o ora si 25 in fata cehoaicei care a obtinut in 2016 titlul in capitala Uzbekistanului. Pliskova (27 ani, 80 WTA), a cincea favorita, castigase singurul duel anterior cu van Uytvanck, in 2011, la un turneu ITF in Cehia.Cirstea (29 ani, 96 WTA), cap de serie numarul opt, a trecut in semifinale de Katarina Zavatka (Ucraina), cu 6-0, 6-3.Sorana Cirstea va juca a doua sa finala la Taskent, dupa ce a cucerit aici singurul sau titlu de simplu din cariera, in 2008. Sorana mai are doua finale de simplu disputate in circuitul WTA, in 2007 la Budapesta si in 2013 la Toronto.Cirstea nu e singura jucatoare romana care a cucerit titlul la Taskent, Irina Begu reusind aceasta performanta in 2012.Sorana Cirstea a iesit invingatoare in ambele confruntari cu van Uytvanck, in 2014, in calificari la New Haven, cu 6-3, 6-2, si in 2017, in primul tur la Linz, cu 6-3, 7-5.