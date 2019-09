Sorana Cirstea si-a aflat adversara din optimi: Iata rezultatele inregistrate marti la Taskent

Ziare.

Cirstea (29 ani, 96 WTA), cap de serie numarul opt, o va intalni in premiera pe Bonaventure (25 ani, 123 WTA), dupa ce s-a impus luni in fata cehoaicei Denisa Allertova, cu 6-1, 6-4, in primul tur.Rusoaica Margarita Gasparian, a doua favorita si campioana en titre, s-a calificat destul de greu in optimi, dupa 6-4, 4-6, 6-4 cu elvetianca Stefanie Voegele.Rezultatele inregistrate marti in primul tur in capitala Uzbekistanului:Kristyna Pliskova (Cehia/N.5) - Jasmine Paolini (Italia) 6-4, 6-4Pauline Parmentier (Franta) - Aleksandra Krunic (Serbia) 6-1, 6-2Timea Babos (Ungaria/N.7) - Kirsten Flipkens (Belgia) 6-2, 7-5Tatjana Maria (Germania/N.6) - Olga Govortova (Belarus) 7-6 (7/5), 6-1Ysaline Bonaventure (Belgia) - Akgul Amanmuradova (Uzbekistan) 6-3, 6-1Margarita Gasparian (Rusia/N.2) - Stefanie Voegele (Elvetia) 6-4, 4-6, 6-4Monica Niculescu (Romania) - Nighina Abduraimova (Uzbekistan) 6-1, 7-5