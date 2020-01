Sorana Cirstea va deschide balul romancelor luni la Australian Open. Cele mai importante dueluri ale zilei

Ziare.

com

Romania are 4 reprezentante pe tabloul principal, Simona Halep Monica Niculescu si Sorana Cirstea, iar ultima va si incepe in aceasta prima zi de concurs.Locul 74 WTA , sportiva din Targoviste se va duela cu Barbora Strycova, Cehia, semifinalista la Wimbledon 2019, locul 1 mondial in proba feminina de dublu. Partida va incepe in jurul orei 3.30, luni dimineata in Romania. Jocul e programat pe terenul cu numarul 22, al doilea pe acest teren, dupa intalnirea Badosa - Johanna Larsson, care incepe de la ora 2 dimineata, ora Romaniei.Cele doua s-au mai intalnit o singura data, pe zgura de la Istanbul, anul trecut. Invingatoare a iesit cehoaica, scor 6-2, 1-6, 6-3 pentru Barbora.Prima zi de la Melbourne ne ofera insa si alte partide super interesante, printre ele putand aminti Jan-Lennard Struff vs. Novak Djokovici , ora 11.30, sarbul fiind campionul en-titre din Australia.Un alt meci de vazut este si partida dintre Venus Williams si Coco Gauff, de la 5.30, un meci ca o reeditare a partidei de la Wimbledon , in care tanara de 15 ani o elimina pe multipla campioana de Mare Slem, pentru a pierde apoi la viitoarea campioana, Simona Halep.Alte meciuri de remarcat pe tablou programate luni sunt: Australian Open are loc intre 20 ianuarie si 2 februarie si are premii in valoare totala de 49,1 milioane de dolari. 5,68 milioane vor incasa doar castigatorii probelor de simplu, feminin si masculin.E important de remarcat faptul ca meteorologii au anuntat precipitatii pentru prima zi a Openului Australian, editia 2020, cea cu numarul 108.64 de meciuri au fost programate de organizatori in prima zi de concurs la Antipozi.Turneul e televizat in intregime pe EuroSport, iar cele mai importante stiri despre eveniment vor putea fi urmarite pe Ziare.com.Citeste si: