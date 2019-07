Surpriza uriasa la Bucharest Open: Sorana Cirstea, eliminata in primul tur de o jucatoare aflata pe locul 210 in ierarhia WTA

Ziare.

Sportiva in varsta de 29 de ani, cotata drept favorita numarul 5 a turneului care se desfasoara saptamana aceasta la Arenele BNR, a fost eliminata de conationala Jaqueline Cristian, aflata pe locul 210 in ierarhia WTA!Ajunsa pe tabloul principal gratie unui wildcard, tenismena in varsta de 21 de ani s-a impus in trei seturi, cu 6-4, 4-6, 6-2.Doua ore si 20 de minute a durat confruntarea dintre Sorana si Jaqueline.In turul urmator, Jaqueline Cristian o va infrunta pe Elena Rybakina, din Kazahstan.Pentru prezenta in primul tur la Bucharest Open, Sorana va fi recompensata cu un cec in valoare de 1.925 de dolari si 1 punct in ierarhia WTA.De partea cealalta, Jaqueline Cristian si-a asigurat un premiu financiar de 3.310 dolari si 30 de puncte in clasamentul intocmit de Asociatia de Tenis Feminin.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului din capitala Romaniei.I.G.