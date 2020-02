Victorii dramatice pentru Sorana Cirstea si Ana Bogdan la Dubai

Ziare.

Sorana Cirstea s-a impus cu Julia Georges intr-o partida maraton, care s-a terminat dupa 2 ore si 23 de minute de joc. Sportiva noastra nascuta la Targoviste s-a impus in tiebreakul setului decisiv, scor final 5-7, 6-4, 7-6 (4). Si in primul set Sorana a dominat jocul, conducand la un moment dat cu 4-2 si break in fata.Cirstea, 69 WTA , se impune asadar in fata locului 31 mondial, din Germania, fosta finalista a turneului WTA de la Bucuresti, fost loc 14 mondial in 2018.In ultimul tur al calificarilor, Cirstea se va duela cu invingatoarea dintre Suarez Navarro din Spania, favorita 11 si Ana Danilina din Kazahstan.Sa remarcam faptul ca Goerges era cap de serie 1 in calificarile de la Dubai.De partea cealalta, Ana Bogdan a avut imense emotii in partida cu favorita 2 a calificarilor, Shuai Zhang, locul 32 mondial WTA. Romanca nascuta la Sinaia, de pe 90 in lume, a trecut cu scorul de 3-6, 6-4, 7-6, dupa un ultim tiebreak din setul decisiv terminat cu scorul de 12-10.Acolo, romanca a ratat 5 mingi de meci pana sa izbandeasca, dupa ce ratase anterior alte doua, la scorul de 6-5 in decisiv, pe serviciul sportivei din China.Partida a durat 2 ore si 33 de minute, iar in acelasi tiebreak despre care am discutat mai sus, si Zhang a avut o minge de meci, la scorul de 8-7 si serviciul.Asadar, romancele Cirstea si Bogdan elimina primele 2 favorite din calificari la Dubai, iar Ana va da piept in ultima runda cu Aliaksandra Sasnovich din Belarus, 113 WTA, care a trecut tot duminica de Ana Blinkova din Rusia, 6-1, 6-2.La turneul de la Dubai, Simona Halep este favorita numarul 1 si are bye in primul tur, urmand sa o intalneasca in faza a doua pe invingatoarea dintre Riske si Jabeur.Toate meciurile romancelor de la Dubai, pe tabloul principal, vor fi LIVE text pe Ziare.com.Bogdan si Cirstea vor evolua luni in Emiratele Arabe in ultimul tur al calificarilor.Turneul WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite) este dotat cu premii totale de 2.643.670 de dolari.