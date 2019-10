Zi excelenta pentru Sorana Cirstea si Monica Niculescu

Ziare.

Cirstea (29 ani, 76 WTA ), care venea dupa o finala jucata la Taskent, s-a impus dupa o ora si 24 de minute.Diferenta s-a facut practic la al doilea serviciu, romanca avand procentaj mai bun (59% fata de 36%).Cirstea a inceput in forta si a condus cu 3-0, dar Parmentier (33 ani, 122 WTA) a revenit si a castigat doua ghemuri la rand. Cirstea a facut un nou break, iar apoi s-a desprins la 5-2, incheind primul set cu 6-3.Parmentier a inceput agresiv actul secund si a condus cu 1-0, ratand si doua sanse de 2-0. Cirstea a rezistat asaltului si a legat trei ghemuri la rand, desprinzandu-se la 3-1. Parmentier a revenit si a reusit sa egaleze, 3-3, dar romanca a facut un nou break, iar apoi si l-a consolidat dupa ce a salvat situatia de la 15-40 pe propriul serviciu. Cirstea a cedat un ghem la zero, dar a incheiat conturile cu 6-4.Cirstea are acum 4-2 in meciurile directe cu Parmentier, pe care a mai invins-o anul acesta in optimi la Shenzhen, cu 6-2, 6-2.Sorana Cirstea si-a asigurat un cec de 2.669 euro si 30 de puncte WTA, urmand sa joace in turul secund cu invingatoarea dintre germanca Julia Goerges, a doua favorita, si japoneza Misaki Doi.Tot marti, Monica Niculescu s-a calificat si ea in turul 2, profitand de faptul ca Alison Van Uytvanck s-a retras cand conducea cu 4-2, din cauza unei accidentari.