Zi neagra pentru tenismenele romane la Limoges

In primul meci al zilei, Sorana s-a vazut nevoita sa abandoneze dupa setul doi al partidei din sferturile de finala cu americanca Nicole Gibbs, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari.Tenismena noastra a castigat primul set cu 6-3, insa n-a mai putut continua dupa ce l-a pierdut pe al doilea cu 3-6.A urmat apoi meciul Anei Bogdan, aflata pe primul loc in ierarhia pentru Turneul Campioanelor, cu favorita numarul 1, rusoaica Ekaterina Alexandrova.Jucatoarea din Rusia, aflata pe locul 42 in clasamentul WTA, s-a impus fara emotii in doua seturi, cu 6-4, 6-2, dupa o ora si 12 minute de joc.Ekaterina Alexandrova si Nicole Gibbs se vor intalni in semifinale.Celelalte doua sferturi de finala le opun pe: Aliaksandra Sasnovich - Jil Teichmann si Liudmila Samsonova - Greet Minnen.I.G.