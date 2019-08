Sorana Cirstea, invinsa de Taylor Townsend in turul trei de la US Open 2019

Sorana Cirstea - Taylor Townsend 5-7, 2-6

Tenismena romana a fost invinsa de Taylor Townsend, care in runda precedenta a trecut surprinzator de Simona Halep.Sportiva din Statele Unite ale Americii s-a impus in doua seturi, scor 7-5, 6-2, la captul unui meci care a durat o ora si 28 de minute.Cu acelasi stil agresiv si urcari dese la fileu, Taylor Townsend a pus-o in mare dificultate pe Sorana, care a facut fata ritmului de joc impus de americanca doar in primul set.Un prim set echilibrat pana la scorul de 5-5, moment in care Taylor Townsend a apasat piciorul pe acceleratie si n-a mai putut fi ajunsa de tenismena noastra.Pentru prezenta in turul trei al Grand Slam-ului de la New York, Sorana va fi recompensata cu un cec in valoare de 163.000 de dolari si 130 de puncte in clasamentul WTA.De partea cealalta, Taylor Townsend, ajunsa pe tabloul principal dupa ce-a trecut de calificari si aflata la cel mai bun rezultat la un turneu de Grand Slam, o va intalni in optimile de finala pe castigatoarea partidei dintre Caroline Wozniacki si Bianca Andreescu.19:31 - Un nou break reusit de Taylor Townsend, care va servi pentru castigarea meciului.19:27 - 4-2 in favoarea tenismenei din SUA.19:24 - Tenismena noastra isi face serviciul si se mentine aproape de americanca.19:21 - Taylor Townsend serveste bine si pastreaza avansul de un break.19:17 - Sorana intrerupe in sfarsit seria americancei.19:11 - Cu aceleasi urcari dese la fileu, ca-n meciul cu Simona, Taylor Townsend o pune in mare dificultate si pe Sorana.19:06 - Break reusit de Taylor Townsend in debutul setului doi si aceasta ajunge la patru gameuri castigate consecutiv.Sorana a luat o pauza de vestiar, iar Taylor sare coarda pe teren...18:56 - Sorana isi pierde serviciul la 0 si americanca in varsta de 23 de ani va servi pentru castigarea primului set.18:54 - Scorul devine 5-5 si setul intra "in prelungiri".18:49 - Sorana castiga cu usurinta un nou game, iar sportiva din SUA va servi pentru a ramane in primul set.18:46 - Taylor Townsend raspunde cu un game castigat la 0.18:43 - Game "alb" reusit de tenismena noastra.18:41 - Americanca salveaza trei mingi de break ale Soranei si egaleaza apoi la 3.18:34 - Sorana isi pierde serviciul si, in primele cinci game-uri, avem patru breakuri!18:29 - Un nou break izbutit de Sorana, care conduce cu 3-1 in acest prim set.18:21 - Rebreak reusit de sportiva care in runda precedenta a eliminat-o pe Simona Halep.18:17 - Break facut de tenismena noastra.18:13 - Sorana isi face serviciul si castiga primul game al meciului.Partida e programata pe arena Louis Armstrong si nu e televizata in Romania.Sorana Cirstea ocupa locul 106 in clasamentul WTA, in timp ce adversara ei din SUA, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, se afla pe pozitia 116.In runda precedenta, Sorana Cirstea a invins-o pe Aliona Bolsova, iar Taylor Townsend a invins-o surprinzator pe Simona Halep.Sorana si Taylor nu s-au mai intalnit pana acum.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.