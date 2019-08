Sorana Cirstea produce surpriza la US Open

Ziare.

Sportiva noastra, ajunsa pe locul 106 in ierarhia WTA, a trecut in runda inaugurala de cehoaica Katerina Siniakova (locul 37 WTA).7-5, 6-2 a fost scorul intalnirii dintre Sorana Cirstea si Katerina Siniakova.O ora si 22 de minute a durat partida desfasurata pe arena numarul 11.In turul urmator, Sorana o va intalni pe Aliona Bolsova, o jucatoare nascuta in Moldova, dar care evolueaza sub steagul Spaniei.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.I.G.