Sorana Cirstea se califica in turul III la US Open dupa o revenire de exceptie

Sorana Cirstea - Aliona Bolsova 3-6/ 6-4/ 6-2

Romanca a trecut de Aliona Bolsova in trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-2, si o asteapta pe Simona Halep pentru un duel 100% romanesc pentru turul patru.- continua -00:02 - Game, set si meci, Sorana Cirstea!23:50 - Cirstea face al doilea break si e a aproape de victorie!23:40 - Sorana incepe decisivul cu un break!23:30 - Game si set, Sorana Cirstea! Avem set decisiv!23:21 - Break din nou Sorana si romanca serveste pentru set23:13 - Din nou face Bolsova rebreak imediat.23:08 - Inca un break pentru Sorana!23:05 - Pierde imediat avantajul breakului sportiva noastra.22:58 - Break Sorana! Romanca are din nou sansa de a se distanta.22:49 - Debut echilibrat de set.22:30 - Bolsova incheie primul set cu un break.22:14 - Break pentru Bolsova, care are acum sansa de a distanta.22:05 - Sorana e intoarsa de la 40-0 si pierde un game pe care il avea in mana!22:01 - Break Sorana! Romanca este prima care rupe echilibrul!21:57 - Merge bine cu serviciul Sorana in aceste prime game-uri.21:47 - Start de meci! Hai, Sorana!21:40 - Au intrat pe teren cele doua sportive si efectueaza miscarile de incalzire.21:30 - Majchrzak il invinge pe Cuevas si elibereaza terenul pentru Sorana.21:10 - Cuevas si Majchrzak se dueleaza in setul decisiv al meciului lor, asa ca mai asteptam pana cand Sorana va intra pe teren.20:30 - Se prelungeste putin asteptarea meciului Soranei. Vestea buna este ca vremea e excelenta astazi.INFO: Cirstea si Bolsova s-au infruntat o singura data pana acum, anul acesta la Roland Garros , Aliona impunandu-se greu, cu doua seturi castigate la tie-break.