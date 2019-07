Sorana Cirstea pierde in turul I de la Wimbledon in fata unei jucatoare de 17 ani

Sorana Cirstea - Amanda Anisimova 3-6, 3-6

Sportiva noastra a pierdut in doua seturi, scor 6-3, 6-3, duelul cu una dintre senzatiile tenisului mondial, tanara Amanda Anisimova.Primul set a fost unul atipic, in care cele doua sportive s-au chinuit teribil sa isi faca serviciul. Castig de cauza a avut pana la urma Anisimova, mai sigura pe ea si pe lovituri.Actul secund a fost dominat tot de adolescenta ce a reusit sa o invinga si pe Simona Halep la Roland Garros, ea impunandu-se pana la urma dupa aproape o ora si jumatate de joc.Sorana pleaca de la Wimbledon cu un cec in valoare de 45 de mii de lire sterline si cu 10 puncte in clasamentul feminin.Pentru Anisimova urmeaza un duel in runda secunda cu poloneza Magda Linette.18:16 - Game, set si meci, Anisimova!17:44 - Sorana pierde primele doua game-uri din setul doi, dar reuseste apoi rebreak-ul.17:27 - Jucatoarea care a invins-o pe Simona Halep in sferturi la Roland Garros isi consolideaza breakul si e la doar un game distanta de castigarea primului set.17:22 - Anisimova reuseste cel de-al treilea ei break.17:14 - Tenismena noastra iroseste doua sanse de break, iar scorul devine egal, 3-3, dupa primele 6 game-uri.17:06 - Sorana reuseste din nou rebreakul.17:00 - Trei breakuri in primele trei game-uri ale meciului, iar americanca se afla la conducere, cu 2-1.16:55 - Sorana raspunde cu un break alb.16:52 - Break la 0 reusit de Anisimova in primul game al meciului.Sorana Cirstea ocupa locul 78 in ierarhia WTA, in timp ce semifinalista de la Roland Garros se afla pe pozitia a 24-a.Sorana si Amanda nu s-au mai intalnit pana acum.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.I.G.