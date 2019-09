Reactia lui Alison Van Uytvanck dupa ce a invins-o pe Sorana Cirstea in finala de la Tashkent

Ziare.

com

Sportiva belgiana a recunoscut ca a avut parte de o intalnire dificila, dar si ca este extrem de emotionata dupa ce a reusit sa se impuna."A fost un meci incredibil, inca tremur! Sorana a jucat bine in setul a doilea. A trebuit sa servesc tot mai bine pentru ca ma domina pe serviciul al doilea. Victoria imi da foarte multa incredere. Sunt fericita ca am reusit sa castig, mai sunt numai doua saptamani din acest sezon si ma bucur ca am obtinut un titlu", a spus belginca, potrivit WTA Sorana Cirstea a ratat sansa de a-si egala cea mai mare performanta din cariera dupa ce a fost invinsa in finala turneului WTA de la Tashkent, Uzbekistan.Sportiva din Targoviste a fost invinsa in ultimul act de belgianca Alison Van Uytvanck, aceasta impunandu-se cu scorul de 6-2, 4-6, 6-4 la capatul a doua ore si 25 de minute de joc.M.D.