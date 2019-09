Sorana Cirstea face un salt spectaculos in clasamentul WTA dupa calificarea in finala la Tashkent

Ziare.

In ierarhia care va fi data publicitatii luni dimineata, tenismena romana are garantata o urcare de 21 de pozitii!Sorana a inceput turneul de la Tashkent pe locul 96, insa in ierarhia LIVE se afla pe locul 75, cu 812 puncte.Cu un triumf la Tashkent, unde s-a impus in urma cu 11 ani, sportiva in varsta de 29 de ani ar ajunge la 912 puncte si ar urca pana pe locul 67 in clasamentul intocmit de Asociatia de Tenis Feminin.Odata cu calificarea in ultimul act al turneului dotat cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari, sportiva nascuta la Targoviste si-a asigurat un cec in valoare de 21.400 de dolari si 180 de puncte in clasamentul WTA.In finala programata sambata, Sorana o va intalni pe castigatoarea semifinalei dintre favorita numarul 3, belgianca Alison Van Uytvanck, si favorita numarul 5, Kristyna Pliskova.I.G.