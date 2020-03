Sorana Cirstea ii critica pe oficialii WTA dupa ce Indian Wells 2020 a fost anulat

Ziare.

Tenismena noastra, si numai, dezvaluie ca jucatoarele au aflat de aceasta decizie de pe retelele de socializare!"WTA, nu puteai macar sa organizezi o intalnire de urgenta cu jucatoarele", s-a revoltat Kirsten Flipkens pe Twitter."Multumesc, Kirsten Flipkens. Am aflat de pe Twitter de aceasta decizie", a scris Sorana.Primul turneu al anului din categoria Premier Mandatory nu se va mai disputa dupa ce a fost declarata o situatie de urgenta in Coachella Valley, zona in care a fost confirmat un caz de imbolnavire.Anuntul a fost facut de organizatori in aceasta noapte:"Departamentul de sanatate din Riverside County a declarat o stare de urgenta pentru Coachella Valley, dupa ce a fost confirmat un caz de coronavirus. Ca urmare, editia din 2020 a BNP Paribas Open nu va mai avea loc, masura luata pentru a-i proteja pe participanti si spectatori"Indian Wells 2020 ar fi trebuit sa se desfasoare in perioada 12-22 martie.I.G.