Sorana Cirstea pierde finala de la Tashkent dupa un meci de mare lupta

Sorana Cirstea - Alison Van Uytvanck 2-6/ 6-4/ 4-6

Ziare.

com

Sportiva din Targoviste a fost invinsa in ultimul act de belgianca Alison Van Uytvanck, aceasta impunandu-se cu scorul de 6-2, 4-6, 6-4 la capatul a doua ore si 25 de minute de joc.Romanca nu a inceput deloc bine duelul de sambata dimineata, pierzandu-si serviciul in chiar primul game al intalnirii. Van Uytvanck a profitat de avantaj, s-a mentinut la conducere si a incheiat setul cu un scor categoric, ea reusind un al doilea break pe final.Actul secund ne-a adus o Sorana mult mai hotarata, sportiva noastra reusind sa puna probleme si pana la urma sa se impuna, impingand partida in decisiv.Din pacate pentru ea adversara si-a revenit la timp si a controlat setul al treilea.Van Uytvanck a preluat conducerea la 2-1, a facut break pentru 3-1 si n-a mai cedat pana la final, castigand trofeul din Uzbekistan.Sorana ramane cu finala jucata la Tashkent si cu speranta ca poate reveni la un nivel destul de apropiat de cel care a dus-o in Top 30 WTA la un moment dat.13:31 - Game, set si meci Alison Van Uytvanck! Sorana Cirstea pierde finala de la Tashkent!13:10 - Din pacate pentru ea, Cirstea a pierdut ritmul in setul decisiv.12:30 Break si set, Cirstea! Vom avea decisiv pentru aceasta finala!12:25 - Romanca serveste pentru set la scorul de 5-3, insa belgianca Van Uytvanck reuseste la randul ei breakul!12:10 - Sorana reuseste sa faca breakul in setul secund!11:41 - Sorana se prabuseste complet si pierde primul set cu 6-2.11:35 - Sportiva noastra si-a pierdut serviciul in debutul acestui set si nu reuseste sa il recupereze pentru a egala.11:10 - Incepe meciul! Cirstea este prima la serviciu!11:00 - Buna dimineata! Ne pregatim de marele meci pentru Sorana!INFO: Sorana a castigat cele doua intalniri directe cu Alison Van Uytvanck de pana acum, in 2014 si in 2017.INFO: Singurul titlu de simplu din cariera Soranei a fost castigat de aceasta in 2008, la Tashkent.