Sorana Cirstea s-a calificat in optimi la Limoges

Cirstea (29 ani, 74 WTA ) a obtinut victoria dupa doua ore si 34 de minute in fata unei jucatoare de 32 de ani, care se afla pe locul 86 in lume.Romanca a avut 2 asi si doua duble greseli, in timp ce Maria a totalizat 9 asi si a comis 5 duble greseli.Cirstea a castigat si primul sau duel cu Maria, in 2013, in primul tur la Charleston, cu 6-4, 7-6 (5).Sorana si-a asigurat un cec de 1.815 euro si 15 puncte WTA, urmand sa joace in optimi contra invingatoarei dintre Alison van Uytvanck (Belgia), a treia favorita, si Sara Sorribes Tormo (Spania).Alte doua romance se afla pe tabloul principal la Limoges: Monica Niculescu va juca in prima runda cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, principala favorita, iar Ana Bogdan o va infrunta pe olandeza Arantxa Rus.La dublu, Monica Niculescu si rusoaica Ana Blinkova sunt principalele favorite si le vor intalni in sferturi pe Sofia Sapatava (Georgia) si Emily Webley-Smith (Marea Britanie).