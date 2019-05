Sorana Cirstea se califica in sferturi la Nurnberg dupa o victorie muncita cu surpinzatoarea Laura Paar

Sorana Cirstea - Laura Paar 6-4/ 6-7 (6) / 6-0

Ziare.

com

Targovisteanca s-a impus in doua ore si zece minute cu scorul de 6-4, 6-7, 6-0.La prima vedere, Sorana avea un meci accesibil in fata unei adversare care tocmai obtinuse prima victorie din cariera pe tabloul principal al unui turneu WTA Iar primul set a aratat ca unul in care Cirstea se poate impune, chiar daca nu intr-o maniera categorica, asa cum ar trebui poate datorita experientei si rezultatelor.A venit insa actul secund, atunci cand Sorana nu a putut sa inchida setul, iar Paar si-a jucat sansa si a trimis partida in "decisiv" dupa un tie-break disputat.Setul al treilea a fost unul fara istoric, Cirstea impunandu-se cu 6-0 si obtinand calificarea in sferturi, acolo unde o asteapta o alta adversara accesibila, sarboaica NinaStojanovic.Pentru Paar, parcursul din Germania se incheie cu 30 de puncte in clasamentul WTA si un cec in valoare de 3.400 de dolari.19:46 - Game, set si meci, Sorana Cirstea!19:41 - Sorana defileaza in acest set decisiv.19:19 - Laura Paar castiga tie-breakul si trimite meciul in "decisiv"!19:10 - Vom avea tie-break in setul al doilea!19:00 - Sorana rateaza o minge de meci si Laura egaleaza la 5.18:45 - Revine superb Sorana si castiga 4 game-uri consecutiv.18:25 - Paar incepe bine setul secund, cu game si break.18:16 - Break si set, Sorana Cirstea!17:58 - Sorana este prima care isi face serviciul dupa o serie de 4 breakuri.17:43 - Rebreak rapid pentru Sorana.17:39 - Break pentru Paar in primul game al meciului.17:37 - Incepe partida! Sorana serveste prima!17:30 - Ne pregatim de duelul romanesc de la Nurnberg.