Sorana Cirstea se prabuseste in clasamentul WTA

Tenismena romana in varsta de 29 de ani va cobori nu mai putin de 11 pozitii, pana pe locul 92.Doar 651 de puncte a strans Sorana in ultimele 12 luni.Sorana ar putea cobori chiar mai mult, in functie de rezultatele inregistrate la turneele programate saptamana aceasta.In clasamentul pentru Turneul Campioanelor, Sorana cirstea se afla pe pozitia a 82-a, cu 485 de puncte acumulate in acest an.21 e cel mai bun loc pe care s-a aflat Sorana Cirstea in clasamentul WTA, ocupat in 2013.Un singur turneu a castigat Sorana in circuitul WTA, in 2008 la Tashkent.i.G.