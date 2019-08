Urcare spectaculoasa in clasamentul WTA pentru Sorana Cirstea

Ziare.

com

Calificata in turul trei, acolo unde o va intalni sambata seara pe Taylor Townsend, tenismena romana si-a asigurat o urcare de nu mai putin de 13 locuri in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.Sori se afla in prezent pe locul 93, dupa ce la startul US Open ocupa pozitia 106.633 de puncte are Sorana Cirstea in clasamentul LIVE al WTA.Cu o victorie in meciul de sambata, Sorana ar ajunge la 743 de puncte si ar urca pana pe locul 82!Meciul dintre Sorana Cirstea si Taylor Townsend e programat sambata, incepand cu ora 18:00 - ora Romaniei.Jocul va fi transmis in format LIVE text de site-ul Ziare.com.I.G.