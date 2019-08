Sorin Blejnar, judecat pentru o spaga de 1,2 milioane de euro de la "Regele Motorinei"

"Taxa de protectie"

Societatea, dizolvata

Sechestru pe avere

Ziare.

com

Si sotia lui Sorin Blejnar, Andreea Florentina Blejnar, este judecata pentru complicitate la infractiunea de luare de mita, potrivit unui comunicat de presa al DNA, remisSorin Blejnar executa in prezent o pedeapsa de 5 ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost condamnat pentru ca a primit spaga 12,5 milioane de lei in schimbul traficarii influentei de sef al Fiscului.Potrivit DNA, in dosarul de acum au mai fost trimisi in judecata pentru luare de mita:, vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) cu rol de conducator al Autoritatii Nationale a Vamilor;, comisar general adjunct al Garzii Financiare.Procurorii anticoruptie acuza ca Blejnar, Comanita si Florea ar fi primit bani de la un om de afaceri, prin intermediari, pentru ca, in schimb, prin incalcarea atributiilor de serviciu, sa protejeze activitatea nelegala desfasurata de societatea comerciala coordonata de omul de afaceri.Andreea Florentina Blejnar ar fi primit banii destinati lui Sorin Blejnar de la doi interpusi ai afaceristului.DNA sustine ca trei inculpati au primit drept mita urmatoarele sume de bani:- Sorin Blejnar - 1.200.000 euro in perioada mai 2011-aprilie 2012;- Viorel Comanita - 960.000 euro in perioada mai 2011- mai 2012;- Sorin Florea - 300.000 euro in perioada mai 2011- iunie 2012."Sumele primite drept mita de cei trei inculpati au avut caracterul uneiincasate de cei trei functionari publici cu putere de decizie, pentru ca activitatea ilegala a societatii controlate de omul de afaceri care platea respectivasa nu fie observata si nici oprita de organele fiscale", acuza DNA.Procurorii precizeaza ca activitatea societatii din domeniul comercializarii carburantilor era organizata astfel incat sa se asigure premisele evaziunii fiscale.Cumpararea si vanzarea produselor accizabile s-ar fi desfasurat in timp, iar sumele obtinute erau date functionarilor publici, pe masura ce banii erau obtinuti din comercializarea produselor fara plata accizelor."Societatea respectiva (alaturi de alte persoane fizice si juridice) a fost trimisa in judecata, fiind condamnata prin decizie definitiva, pentru infractiunea de evaziune fiscala, la plata unei amenzi penale si pedeapsa complementara a dizolvarii", explica DNA.Surse judiciare au explicat pentruca este vorba de Excella Real Grup, care era controlata de milionarul Radu Nemes, cunoscut drept "Regele Motorinei."Afaceristul executa in prezent o condamnare la 7 ani si 6 luni inchisoare intr-un dosar in care Sorin Blejnar a fost achitat. Fostul sef al Fiscului fusese acuzat in acest caz de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala si pentru constituire a unui grup infractional organizat.DNA mai anunta ca in cauza s-a dispus luarea masurilor asiguratorii cu privire la bunurile inculpatilor Sorin Blejnar, Viorel Comanita si Sorin Florea, pana la concurenta sumelor reprezentand obiectul infractiunilor de mita retinute in sarcina fiecaruia dintre cei trei.Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de mentinere a masurilor asiguratorii dispuse in cauza cu privire la bunurile inculpatilor.I.S.