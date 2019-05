Sorin Blejnar, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru o spaga de 12,5 milioane lei: Este o decizie extrem de nedreapta

UPDATE

Sorin Blejnar a anuntat ca se va preda la penitenciarul Rahova si ca nu asteapta sa vina politistii sa-l ridice."Acum merg catre penitenciar sa ma predau. Este o decizie nedreapta. Nu ma asteptam la asa ceva", a spus fostul sef al Fiscului, citat de Antena3."Este o decizie extrem de nedreapta, o decizie data prin ignorarea tuturor probelor pe care le-am depus la dosar, o decizie in baza unui dosar facut de celebrul Portocala, impotriva lui incepandu-se deja urmarirea penalapentru represiune nedreapta si pentru fabricarea de probe.Nu avem ce sa comentam, justitia asa a considerat. Eu consider ca este nedreapta, nu avem ce sa facem. E o surpriza neplacuta cu implicatii asupra mea, asupra familiei si asupra cunoscutilor", a adaugat Sorin Blejnar pentru Mediafax.In acest caz, Curtea de Apel Bucuresti a redus pedeapsa data de Tribunalul Bucuresti de la 6 la 5 ani."Desfiinteaza, in parte, sentinta penala atacata si rejudecand, in fond:Reduce durata pedepsei complementare aplicata inculpatului de la 4 ani la 3 ani. Mentine celelalte dispozitii", se arata in minuta Curtii de Apel Bucuresti.Instanta a mentinut confiscarea a peste 12,5 milioane de lei, decisa de Tribunalul Bucuresti.In cazul in care a fost condamnat astazi, procurorii aratau ca, "in cursul anului 2011, in contextul initierii unor proceduri de achizitii publice la nivelul ANAF, inculpatul Blejnar Sorin, in calitatea mai sus mentionata, a acceptat din partea unui om de afaceri promisiunea unui procentaj de 20% din valoarea unor contracte ce urmau a fi incheiate la nivelul institutiei publice respective.""Banii respectivi urmau sa-i fie remisi inculpatului in schimbul exercitarii influentei sale asupra unui subaltern, pentru ca acesta sa gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective astfel incat aceste contracte sa fie obtinute de firma omului de afaceri", spun procurorii.Potrivit sursei citate, "in perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012, inculpatul Blejnar Sorin si celalalt functionar implicat in acest demers au primit suma totala de 13.172.520 lei, prin intermediul unei firme cu comportament tip fantoma controlate de acestia, cu care societatea omului de afaceri a incheiat mai multe contracte fictive. Din aceasta suma de bani, inculpatului Blejnar Sorin i-a revenit efectiv suma de 12.513.894 lei".