Rechizitoriu DNA: "Disparutul" Codrut Marta a avut un rol esential in spaga de 1,2 milioane euro primita de Sorin Blejnar

De unde veneau banii

Hibele planului si protectia

"Taxa de protectie"

Pachetele cu bani

Panica: A disparut Codrut Marta!

In iunie 2012 s-au oprit ridicarile de numerar

Fuga in SUA si extradarea

Relatiile Marta- Nemes

In acelasi dosar mai sunt judecati, Viorel Comanita, fost vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) cu rol de conducator al Autoritatii Nationale a Vamilor, acuzat ca ar fi primit mita 960.000 euro si Sorin Florea, comisar general adjunct al Garzii Financiare, acuzat ca ar fi primit mita suma de 300.000 euro.Sotia lui Sorin Blejnar, Andreea Florentina Blejnar, este judecata pentru complicitate la luare de mita, iar potrivit procurorilor, ea ar fi foat cea care a primit banii destinati lui Sorin Blejnar de la doi interpusi ai afaceristului Radu Nemes.Sorin Blejnar executa in prezent o pedeapsa de 5 ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost condamnat pentru ca a primit spaga 12,5 milioane de lei in schimbul traficarii influentei de sef al Fiscului.Potrivit rechizitoriului DNA, obtinut de Ziare.com in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, gruparea condusa de Radu Nemes, specializata in evaziune fiscala cu produse petroliere, a pus la cale un plan prin care s-a "fentat" plata obligatiilor fiscale pentru 90.000 tone de motorina.Ei au apelat la sute de documente fictive si un lant de firme fantoma din care reiesea in acte ca motorina era amestecata cu titei, obtinandu-se produse petroliere inferioare slab accizate ce au fost vandute in mod fictiv catre alte societati fantoma. In final, producatorul era "descarcat" scriptic de stocul de motorina.In realitate, motorina a fost vanduta catre mai multi distribuitori, in baza unor documente fictive care atestau ca furnizori un alt grup de societati fantoma, astfel incat cumparatorii sa aiba o justificare scriptica a stocului.Ulterior, motorina a fost distribuita catre benzinarii, iar sumele obtinute au fost transferate in conturile bancare ale doua societati controlate de Radu Nemes, de unde au fost retrase in numerar., cu justificarea", explica procurorii DNA.Practic, explica DNA, in timp ce la Constanta se simula rafinarea a 120.000 tone de combustibil lichid usor si navo, cantitatea de 90.000 tone de motorina era transportata pe ruta Constanta- Sibiu. Chiar daca transporturile aveau loc zilnic, autoritatile fiscale nu au intervenit pentru a opri acest lucru.Pe teritoriul Romaniei, cisternele cu motorina au circulat pe drumurile din judetele Constanta, Calarasi, Ilfov, Arges, Valcea, Sibiu. Ca urmare, oricand, de la Constanta pana la Sibiu, orice functionar public din cadrul ANAF si din ANV, care exercita supravegherea fiscala, ar fi putut sa identifice frauda fiscala si sa determine oprirea activitatii, prin aplicarea masurilor legale.Dar acest lucru nu s-a intamplat.", acuza DNA.Procurorii sustin ca "singurele persoane care au putut oferi o asemenea protectie activitatii evazioniste erau inculpatii Blejnar Sorin si Comanita Viorel, persoane cu un rol esential in combaterea evaziunii fiscale si care se aflau in stransa legatura eu membrii gruparii infractionale".Ei ar fi ignorat sau blocat sesizarile unor institutii ale statului care vizau activitatea firmelor implicate in aceasta afacere.Potrivit rechizitoriului, o parte din cei aproximativ 26.000.000 de euro proveniti din evaziune fiscala a fost folosita de Radu Nemes pentru a se asigura ca "afacerea" sa nu va fi oprita de functionarii publici cu atributii in domeniu, astfel ca diverse sume au fost remise ca "taxa de protectie" pentru ca activitatea sa poata continua.O parte din banii retrasi in numerar din banci erau schimbati in euro de apropiatii lui Radu Nemes, la casele de schimb valutar din Constanta.Banii erau preluati si transportati de oameni de incredere, pusi in pachete si genti, la Bucuresti. In final ar fi ajuns la fucntionarii statului.", se arata in rechizitoriul DNA.In rechizitoriu apare si numele lui Codrut Marta, fostul director de cabinet al presedintelui ANAF in perioada 2009- 2010, in prezent disparut. Acesta ar fi avut un rol cheie in aceasta afacere.Una dintre persoanele implicate in remiterea banilor a declarat la DNA ca exista un mod de impartire a acestora, astfel: 40% la Sorin Blejnar, 40% la Codrut Marta si 20% la Viorel Comanita sau Sorin Florea.", explica DNA.Afacerea ar fi inceput sa se clatine odata cu revocarea din functii a lui Sorin Blejnar- aprilie 2012 si Viorel Comanita - mai 2012. Un alt eveniment: pe 21 mai 2012, dispare in mod neasteptat Codrut Marta!", scriu procurorii DNA.Una dintre persoanele implicate in afacere a declarat la DNA ca platile catre functionari au incetat in aprilie 2012 si ca disparitia lui Codrut Marta a "incurcat lucrurile".", scrie procurorul DNA in rechizitoriu.Ridicarile de numerar din conturile celor doua societati controlate de Nemes au continuat pana in luna iunie 2012, dar circuitul banilor a fost blocat, iar cei implicati au ramas fara indicatii concrete cu privire la continuarea activitatii de transportare a banilor.Revocarea lui Sorin Blejnar din functie nu ar fi avut efecte asupra activitatii societii controlate de Nemes, daca succesorul acestuia ar fi acceptat sa continue sa acorde protectie contra unor sume de bani, si atat timp cat Comanita Viorel era inca in functie.", se mai arata in rechizitoriu.Perchezitiile DNA erau facute in cadrul anchetei in care Radu Nemes a fost condamnat definitiv la 7 ani si 6 luni inchisoare pentru evaziune fiscala si spalarea banilor, iar Sorin Blejnar a fost achitat. Fostul sef al Fiscului fusese acuzat in acest caz de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala si pentru constituire a unui grup infractional organizat.La inceputul lunii aprilie 2012, Radu Nemes si sotia sa, Diana Nemes, au plecat din Romania. O parte din banii proveniti din afacere se scurgeau catre societatea Corallys Investments Limited din Dubai, iar de acolo au ajuns in conturile bancare din SUA.Cei doi au fost arestati, pe 20 martie 2014, in SUA, dupa o operatiune spectaculoasa a ofiterilor FBI.Cuplul a ajuns celebru dupa ce au aparut informatii din ancheta potrivit carora ar fi cheltuit 200.000 de dolari la magazine de firma, calatoreau doar la clasa I si se cazau la hoteluri de lux.Nemes era in relatii foarte bune cu Marta, potrivit anchetei din acest dosar. Fostul sef de cabinet al lui Blejnar avea o mare putere la ANAF.", spunea Marta, nemultumit de un functionar zelos care controla firmele lui Nemes.Pe data de 12 martie 2012, Marta avea deja ganduri de fuga, potrivit interceptarilor.El i-a explicat "Regelui Motorinei" ca "".