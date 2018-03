Sorin Blejnar, achitat in dosarul Motorina

Ziare.

Sentinta nu este definitiva."S-a pronuntat solutia in dosarul respectiv. S-a dispus solutie de achitare in baza articolului 16, litera C Cod Procedura Penala. Nu este definitiva", a spus Cristina Ciolacu, purtatorul de cuvant al Tribunalului Brasov.In septembrie 2012, fostul sef al ANAF Sorin Blejnar si alti 16 inculpati au fost trimisi in judecata de DIICOT Brasov pentru constituire sau sprijinire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani in Dosarul Motorina.Printre cele 16 inculpati se numara doi sefi din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale (DJAOV) Brasov, Claudiu Monea si Dorel Ciobanu, dar si fostul deputat brasovean Vasile Bran.In acest dosar procurorii DIICOT Brasov incepusera, in august 2012, urmarirea penala si impotriva lui Codrut Marta, fostul consilier al lui Blejnar, care nu se afla insa printre inculpati."In fapt, se retine ca, in perioada martie - iulie 2010, inculpatii Morcov Cecilian, Kelemen Andrei, Sztufliak Peter, Monea Claudiu, Ciobanu Dorel si Cuccina Salvatore au constituit un grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, la care au aderat alte 20 de persoane, cetateni romani, italieni si maghiari, specializat in activitati de evaziune fiscala cu produse energetice - combustibili", aratau procurorii DIICOT Brasov.Potrivit acestora, membrii gruparii sprijinite de Blejnar si Marta ar fi initiat un amplu mecanism evazionist pentru a nu plati accize pentru aproximativ 5.000 de tone de motorina achizitionate in regim suspensiv si comercializate pe piata interna.In acest mod, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 10,5 milioane de lei reprezentand TVA si peste 10,8 milioane de lei reprezentand accize pentru motorina, suma totala a prejudiciului stabilita pana in prezent fiind de aproape 22 de milioane de lei.Gruparea infractionala achizitiona motorina in regim suspensiv de la plata accizelor, declarand ca aceasta va fi livrata intracomunitar in Polonia. In realitate, motorina era revanduta prin statiile de distributie de carburanti sau direct utilizatorilor finali, spun procurorii DIICOT.Grupul infractional ar fi fost sprijinit de factori de decizie de la ANAF sau Directia Judeteana de Accize si Operatiuni Vamale Brasov, care fie au facut controale formale, fie au impiedicat verificarile firmelor implicate.In decembrie 2012, dupa mai multe amanari si fara a incepe judecarea pe fond, Tribunalul Brasov a retrimis DIICOT Brasov Dosarul Motorina, pentru refacerea urmaririi penale.In motivarea sentintei Tribunalului Brasov se preciza ca lui Blejnar i-a fost incalcat dreptul la aparare.Procurorii DIICOT au facut recurs la decizia tribunalului, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Brasov, care a decis, in aprilie 2013, ca Tribunalul Brasov poate sa inceapa sa judece pe fond Dosarul Motorina, nemaifiind necesara trimiterea acestuia la DIICOT pentru refacerea urmaririi penale.Vezi si Sorin Blejnar, cercetat sub control judiciar intr-un nou dosar de coruptie