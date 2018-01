Sorin Blejnar, cercetat sub control judiciar intr-un nou dosar de coruptie

Ziare.

Acesta se afla sub control judiciar, masura dispusa de catre procurorii DNA in data de 19 decembrie 2017. Ulterior, el a contestat masura preventiva."Respinge, ca neintemeiata, plangerea impotriva Ordonantei de luare a masurii preventive a controlului judiciar din data de 19.XII.2017 a procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de Combatere a Coruptiei, din Dosarul nr.106/P/2016, formulata de petentul-inculpat Blejnar Sorin. (...) Definitiva", se arata in decizia magistratilor Curtii de Apel Bucuresti, pronuntata in data de 27 decembrie.Masura controlului judiciar a fost impusa, in acelasi caz, si sotiei lui Blejnar, Andreea Blejnar. Aceasta a contestat decizia procurorilor, iar instanta va stabili daca va mentine masura preventiva in cazul ei.Fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este judecat, in prezent, pentru"In cursul anului 2011, in contextul initierii unor proceduri de achizitii publice la nivelul A.N.A.F., inculpatul Blejnar Sorin, in calitatea mai sus mentionata, a acceptat din partea unui om de afaceri promisiunea unui procentaj de 20% din valoarea unor contracte ce urmau a fi incheiate la nivelul institutiei publice respective.Banii respectivi urmau sa-i fie remisi inculpatului in schimbul exercitarii influentei sale asupra unui subaltern, pentru ca acesta sa gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective astfel incat aceste contracte sa fie obtinute de firma omului de afaceri", potrivit DNA.Procurorii anticoruptie il acuza pe Sorin Blejnar ca, in perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012, alaturi de celalalt functionar implicat, au primit 13.172.520 lei, prin intermediul unei firme cu comportament tip,,fantoma" controlate de acestia cu care societatea omului de afaceri a incheiat mai multe contracte fictive.Lui Sorin Blejnar i-ar fi revenit efectiv suma deSorin Blejnar este judecat, alaturi de fostul sau sef de cabinet Codrut Marta, si intr-un alt dosar, cunoscut ca dosarul "Motorina", fiind acuzat de procurorii DIICOT Brasov de complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat.Potrivit procurorilor DIICOT Brasov, membrii gruparii sprijinite de Blejnar si Marta ar fi initiat un amplu mecanism evazionist pentru a nu plati accize pentru aproximativ 5.000 de tone de motorina achizitionate in regim suspensiv si comercializate pe piata interna.In acest mod, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 10,5 milioane de lei reprezentand TVA si peste 10,8 milioane de lei reprezentand accize pentru motorina, suma totala a prejudiciului fiind estimata la aproape 22 de milioane de lei.