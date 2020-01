Sorin Cartu renunta la antrenorat

Ziare.

Cel poreclit "Sorinaccio" sustine ca decizia de a renunta la cariera de antrenor este una definitiva si ca nu exista sanse de a se razgandi,"Nu exista asa ceva, daca am spus ca nu mai antrenez, pai nu mai antrenez, am spus treaba asta de doi ani. Pe mine n-o sa ma mai vedeti niciodata antrenor. Vezi-ti de treaba ca au fost destule oferte si aceleasi raspunsuri le-am dat, nu mai antrenez si gata", a explicat, luni, Sorin Cartu.Varianta Cartu antrenor al Craiovei a fost vehiculata in mai multe medii de presa dupa plecarea lui Victor Piturca de la echipa.Oltenii au anuntat ca nu se bazeaza pe Corneliu Papura si ca vor un antrenor cu rezultate, iar Cartu era o optiune la indemana.Fostul antrenor de la Rapid , Pandurii, Craiova, FCSB sau CFR Cluj a refuzat insa sa ia in considerare aceasta varianta, el alegand sa ramana la birou.M.D.