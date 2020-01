Supravietuitorii. Rotatia cadrelor, regula neincalcata din politica romaneasca

Ziare.

Impedimente idologice nu puteau sa existe acolo unde trunchiul din care toate s-au facut, pana la un moment, a fost FSN-ul construit de Ion Iliescu si ai lui, cei care au inaugurat prima generatie a supravietuitorilor.Li s-a spus traseisti, desi termenul e destul de nepotrivit, pentru ca niciunul dintre politicienii oportunisti nu a facut, nici macar in intentie, o schimbare de traseu. Din contra, inconsistenta politica, ideologica si morala, la urma urmei, a fost o garantie ca raman pe traseu. Traseul recompenselor, al functiilor si al puterii.Cultura aceasta a supravieturii la gura de acces la resurse nu a fost contrazisa de niciun guvern, nici macar de cel tehnocrat, condus de Dacian Ciolos, unde au fost preluati, sa ne amintim, Petre Toba si Vasile Dincu (astazi iarasi in preajma PSD). Si e cea care a facut imposibila orice reforma autentica, de vreme ce aceasta ar fi insemnat tocmai redesenarea institutiilor si a numirilor in functii publice.Din acest punct de vedere, putem intelege aceasta cultura a preluarii si rotirii cadrelor de la un regim de putere la altul ca fiind o contra-reforma, alaturi de cultura personalizarii institutiilor.Acestea sunt mecanismele care l-au adus pe Sorin Cimpeanu in PNL (dupa si care il mentin pe Raed Arafat indispensabil sistemului). Si tot acestea sunt mecanismele care il asaza pe Daniel Constantin in zona de putere, pentru ca fostul tovaras al lui Victor Ponta a intrat direct in conducerea centrala a PNL, Biroul Executiv.Si tot de Victor Ponta a fost legat si Sorin Cimpeanu, cel care nu numai ca a legitimat practic furtul intelectual al fostului premier, dar l-a si protejat (lucru care va ramane sub numele de " ordonanta lui Cimpeanu ").Daniel Constantin a ajuns in PNL pe traseu, adica de la Partidul Conservator - ALDE - Pro Romania si tot prin ALDE si Pro Romania a trecut si Sorin Cimpeanu. Ramanerea pe traseul recompenselor si serviciilor politice e si mai consistenta in cazul celorlalti politicieni transferati luni in PNL, unii dintre ei, cum e Damian Florea, reusind un parcurs fabulos: FSN, PSD, PUR, PC, ALDE, PSD a doua oara, Pro Romania si, iata, PNL.Protocolul anuntat de Ludovic Orban prin care se vrea integrarea in PNL a tuturor celor care au votat investirea guvernului liberal, cum a fost cazul cu Sorin Cimpneau si Daniel Constantin, este unul care valideaza aceasta cultura de serviciu contra serviciu.A devenit Daniel Constantin din conservator liberal, in urma unei conversii intelectuale profunde? Are el o contributie la doctrina liberala sau macar un proiect care sa revigoreze liberalismul la Bucuresti? Nu. Doar a facut un serviciu PNL-ului, iar acum isi primeste recompensa, asa cum s-a convenit.