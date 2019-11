A murit Sorin Frunzaverde. Avea 59 de ani

A condus trei ministere

Acuzatiile DNA si condamnarea

Sorin Frunzaverde a decedat la varsta de 59 de ani.De profesie inginer metalurgist, acesta a fost presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin pentru mai multe mandate, ocupand de-a lungul anilor de mai multe ori si functia de ministru. Sorin Frunzaverde s-a retras din viata politica dupa ce a fost condamnat in urma cu trei ani in dosarul "Voturi pentru Iohannis".In perioada 1997-2000 a detinut o serie de functii ministeriale ca reprezentant al Partidului Democrat:- Ministrul Apelor, Padurilor si Mediului inconjurator (5 decembrie 1997 - 11 februarie 1998), functie din care a demisionat odata cu retragerea ministrilor PD din guvern;- Ministrul Turismului (17 aprilie 1998 - 16 decembrie 1998, data la care Ministerul Turismului a fost desfiintat);- Ministrul Apararii Nationale (13 martie 2000 - 28 decembrie 2000); ministrul Apararii (26 octombrie 2006 - 5 aprilie 2007).In legislatura 2000-2004, Sorin Frunzaverde a fost ales deputat de Caras-Severin pe listele Partidului Democrat. A demisionat din Parlamentul Romaniei la data de 28 iunie 2004.Frunzaverde a fost presedintele organizatiei judetene Caras-Severin a Partidului Democrat-Liberal inca de la infiintare.La alegerile europarlamentare din 25 noiembrie 2007, Sorin Frunzaverde a fost ales ca deputat in Parlamentul European pentru mandatul 2007-2009, insa in 2008 a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Caras Severin si a demisionat din functia de europarlamentar.In 2012 a obtinut nou mandat de presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin.In vara anului 2015, Sorin Frunzaverde a fost trimis in judecata de DNA, fiind acuzat ca si-ar fi folosit influenta de presedinte al forului judetean pentru a aduce un numar mai mare de voturi pentru Klaus Iohannis in timpul campaniei prezidentiale din 2014.In 2016, Sorin Frunzaverde a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare.