Sorin Grindeanu a angajat la ANCOM doua consiliere fara experienta, fosta miss Buzau si fiica lui Paul Stanescu

Este vorba despre Catalina Mirita, fosta miss Buzau, si Alina-Gabriela Modan, fiica fostului vicepremier Paul Stanescu.Grindeanu este seful Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) din 7 noiembrie 2017, insa la inceputul acestui an si-a angajat mai multe consiliere, printre care Mirita si Modan.Sursa citata noteaza ca femeile nu au experienta in domeniu, insa au legaturi de rudenie cu oameni puternici in stat.Catalina Mirita are 24 de ani, fiind angajata la ANCOM in 2019. Inainte sa fie consiliera fostului prim-ministru, ea a lucrat la Asociatia Romana a Apei.Tanara nu are CV-ul postat pe site, iar singurele mentiuni pe internet sunt faptul ca a aparut pe coperta revistei britanice British Mode si a participat la concursul Miss Buzau.Alina-Gabriela Modan, in varsta de 23 de ani, este fiica fostului vicepremier Paul Stanescu. Libertatea relateaza ca s-a casatorit, anul trecut, cu Robert Modan, iar din darurile de nunta plus cununie a obtinut 220.000 euro.Inainte sa fie angajata la ANCOM, Alina-Gabriela Modan a lucrat la Agromec Visina SA, companie asociata de presa cu Stanescu.Sursa citata mai noteaza ca, in total, Grindeanu are 6 consilieri, dintre care doi lucreaza de la distanta: ANCOM Timisoara si ANCOM Cluj-Napoca.Referitor la aceste informatii, fostul premier a punctat ca are propriile criterii in functie de care angajazeaza si nu vrea sa intre in detalii."Postul de presedinte ANCOM e asimilat celui de ministru. Se face un cabinet. Toate consilierele pleaca atunci cand pleaca si presedintele. Angajarea se face pe sarcinile date de ministru, in cazul nostru presedinte ANCOM.Nu vreau sa intru in amanunte, sa vorbesc despre fiecare in parte. Sunt criteriile mele, criterii pe care le cunosc eu si nu vreau sa intru in amanunte", a declarat Sorin Grindeanu pentru Libertatea.