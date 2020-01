Vodafone, Telekom, Orange si RCS&RDS, amendate de ANCOM pentru lipsa semnalului

Ziare.

"In cadrul unei campanii dedicate, am verificat acoperirea cu servicii de voce mobila in aproximativ 13.400 de localitati, adica in toate localitatile cu mai mult de 10 locuitori, fiind totodata masurati peste 246.000 de km pe drumurile nationale, judetene, orasenesti si comunale. Pentru ca niciunul dintre operatorii care furnizeaza servicii de voce mobila nu si-a indeplinit obligatia de a avea o acoperire cu servicii de voce a unor zone locuite de cel putin 98% din populatia Romaniei, am aplicat amenzi in cuantum total de 1.610.000 de lei, in functie de procentul de acoperire atins de fiecare.Operatorii si-au asumat aceste obligatii odata cu licentele de utilizare a spectrului radio, ele nefiind facultative. Vom relua aceasta campanie de masuratori si in acest an si vom continua, daca este necesar, sa aplicam sanctiuni pana la indeplinirea completa a obligatiilor asumate. Toate rezultatele masuratorilor sunt disponibile pe www.aisemnal.ro", a declarat Cristin Popa, director executiv al ANCOM.Potrivit Autoritatii, in urma masuratorilor efectuate in perioada mai - septembrie 2019, Orange Romania acoperea cu servicii de voce mobila un procent de 97,81% din totalul populatiei, Vodafone Romania - de 97,76%, Telekom Romania Mobile Communications - de 96,53%, respectiv RCS&RDS - de 95,42%.Din totalul amenzii de 1,61 milioane de lei, RCS&RDS a primit o sanctiune pecuniara de 800.000 de lei, Telekom Romania Mobile Communications - de 700.000 de lei, Vodafone Romania - de 60.000 de lei, iar Orange Romania de 50.000 de lei.Conform licentelor de utilizare a spectrului radio detinute, Orange, Vodafone si Telekom Mobile au avut obligatia de a acoperi cu servicii de voce zonele locuite de cel putin 98% din populatia Romaniei prin intermediul retelei proprii de acces radio, pana la data de 5 aprilie 2017, iar RCS&RDS pana la data de 5 aprilie 2019.ANCOM a realizat o harta interactiva pe baza masuratorilor efectuate in cadrul campaniei de masurare a acoperirii nationale cu servicii de voce mobila, pentru ca toti utilizatorii sa aiba acces la cele mai recente date privind acoperirea cu servicii de voce a tuturor operatorilor prezenti pe piata din Romania,Harta nationala de acoperire cu servicii de voce mobila - www.aisemnal.ro este platforma informatica cu ajutorul careia utilizatorii pot afla exact care este gradul de acoperire, dar si nivelul de semnal 2G, 3G si 4G pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piata din Romania. De la lansarea hartii aisemnal.ro si pana in prezent, site-ul a avut peste 1,5 milioane de accesari, precizeaza ANCOM.